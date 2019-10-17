Трамп: я не давал Эрдогану "зеленый свет" на вторжение в Сирию
Об этом он заявил в Белом доме на совместной пресс-конференции с президентом Италии Маттареллой, сообщает Укринформ.
"Турция и Сирия, будем надеяться, разберутся в этом вопросе между собой", - отметил американский президент.
Трамп подчеркнул, что Россия, Иран, Сирия и Турция "ненавидят ИГИЛ так же, как и мы". Но, по его словам, эти страны находятся в той же части мира, где ведется борьба против ИГИЛ, а США - более 7 тыс. миль оттуда.
В то же время глава Белого дома подчеркнул, что не давал "зеленый свет" Турции на проведение наступательной операции в Сирии. "Сразу после этого разговора (с президентом Эрдоганом, - ред.) я написал письмо, очень сильное письмо. Не было никакого "зеленого света"... они воевали там между собой на протяжении многих лет", - заявил президент США.
Как сообщалось, после вывода американского контингента с севера Сирии Турция начала масштабную наступательную операцию против местных курдов, которые были союзниками США в борьбе против ИГИЛ.
Напомним, Конгресс США осудил Трампа за вывод войск из Сирии.
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