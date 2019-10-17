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Espreso.tvОбществоКонгресс США осудил Трампа за вывод войск из Сирии

Конгресс США осудил Трампа за вывод войск из Сирии

Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию, которой осудила вывод американской армии из северной Сирии по приказу президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Решение Трампа раскритиковали как представители Демократической партии, так и республиканцы. Конгрессмены опасаются возрождения "Исламского государства" в регионе, об угрозе которого предупреждал Пентагон. Также конгрессмены потребовали от Белого дома представить план ликвидации "ИГ".

Военные США покинули регион на фоне турецкой военной операции против главных союзников Вашингтона в Сирии - курдов, которые вместе с американской армией сражались против террористов "Исламского государства".

В резолюции Конгресса также говорится что Турция должна прекратить военную операцию в Сирии.

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