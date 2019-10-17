Суд приостановил рассмотрение дела о законности национализации ПриватБанка
17 октября, 2019, 12:19
Суд приостановил рассмотрение дела о законности национализации ПриватБанка
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Хозяйственного суда Петр Пономарь, передает журналистка Еспресо.TV.
При этом участники судебного процесса о переносе рассмотрения дела не знали. Им об этом стало известно только в день рассмотрения, то есть 17 октября.
"Судья временно остановила рассмотрение дела, пока в другом столичном Административном суде не признают решение о национализации ПриватБанка правомерным или нет", - сообщила корреспондент.
Отметим, сегодня должно было состояться уже четвертое заседание по существу и судебные дебаты.
- Накануне стало известно, что здание суда, который должен рассматривать это дело, эвакуировали в связи с сообщением о заминировании .
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