17 октября, 2019, 12:19

Суд приостановил рассмотрение дела о законности национализации ПриватБанка

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Хозяйственного суда Петр Пономарь, передает журналистка Еспресо.TV.

При этом участники судебного процесса о переносе рассмотрения дела не знали. Им об этом стало известно только в день рассмотрения, то есть 17 октября.

"Судья временно остановила рассмотрение дела, пока в другом столичном Административном суде не признают решение о национализации ПриватБанка правомерным или нет", - сообщила корреспондент.

Отметим, сегодня должно было состояться уже четвертое заседание по существу и судебные дебаты.