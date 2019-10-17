Дело ПриватБанка: суд "заминировали" за 45 мин до начала заседания
17 октября, 2019, 11:11
За 45 минут до начала слушания по иску Игоря Коломойского по поводу законности национализации ПриватБанка государством, поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда столицы
Сейчас работу учреждения приостановили, сообщает пресс-служба суда.
"По сообщению анонимного звонка стало известно о факте заминирования помещений Хозяйственного суда города Киева. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники. Из помещения суда были эвакуированы работники и посетители", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в 10:30 в этом суде должно было начаться слушание дела по иску Коломойского. Ожидается, что во время этого слушания суд примет окончательное решение о законности национализации ПриватБанка.
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