США атаковали свою бывшую базу в Сирии

17 октября, 2019, 10:28

Американские истребители нанесли удар по своей бывшей базе в Сирии, где хранились боеприпасы и военное снаряжение

Об этом сообщает Reuters.

Полковник Майлс Кеггинс, отвечающий за связи с общественностью в штабе коалиционной группировки в Ираке, сообщил, что авиаудар был нанесен с помощью двух самолетов F-15.

Целью атаки был цементный завод компании Lafarge неподалеку от Алеппо, в котором раньше находился склад боеприпасов.

Напомним, после того, как американские войска покинули базу в Манбидж, она оказалась под контролем российских наемников, поддерживающих режим Башара Асада и его иранских союзников, которые теперь готовятся к атаке турецкой армии.