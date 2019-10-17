США атаковали свою бывшую базу в Сирии
17 октября, 2019, 10:28
Американские истребители нанесли удар по своей бывшей базе в Сирии, где хранились боеприпасы и военное снаряжение
Об этом сообщает Reuters.
Полковник Майлс Кеггинс, отвечающий за связи с общественностью в штабе коалиционной группировки в Ираке, сообщил, что авиаудар был нанесен с помощью двух самолетов F-15.
Целью атаки был цементный завод компании Lafarge неподалеку от Алеппо, в котором раньше находился склад боеприпасов.
Напомним, после того, как американские войска покинули базу в Манбидж, она оказалась под контролем российских наемников, поддерживающих режим Башара Асада и его иранских союзников, которые теперь готовятся к атаке турецкой армии.
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