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Espreso.tvМирСША сдали России сирийский город Манбидж, - Newsweek

США сдали России сирийский город Манбидж, - Newsweek

Американские военные помогали российским вооруженным силам закрепиться в сирийском городе Манбидж, оставляя город на фоне наступления Турции в северной Сирии

Об этом сообщает Newsweek.

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил изданию, что военные США, "которые давно находятся в этом районе, помогают российским вооруженным силам быстро освоиться в ранее опасном районе".

"По сути, это передача ... Однако все выполняется быстро и не включает обходы и другое. Все сводится к тому, чтобы вывезти как можно больше наших вещей, уничтожая при этом любое чувствительное оборудование, которое не может быть вывезено", - сказал представитель Пентагона .

По сообщению издания, в понедельник американские военные начали поспешный выход из города Манбидж.

В Минобороны РФ во вторник заявили, что американские военные покинули свои базы в районах населенных пунктов Дадат и Умм-Миал, расположенных вблизи Манбидж, и направились в сторону границы Сирии с Ираком, сообщает агентство "Интерфакс".

Позже международная коалиция, возглавляемая США, подтвердила факт вывода своих сил из города.

В то же время в город вошла армия правительства Сирии, поддерживаемая Россией. На днях сирийские курды, в прошлом союзники США, договорились   с правительством Башара Асада, чтобы тот прислал свои войска на север Сирии с целью остановить наступление Турции.

Турция проводит на севере Сирии военную операцию "Источник мира" против курдских отрядов YPG, которых считает террористами.

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