США сдали России сирийский город Манбидж, - Newsweek
Об этом сообщает Newsweek.
Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил изданию, что военные США, "которые давно находятся в этом районе, помогают российским вооруженным силам быстро освоиться в ранее опасном районе".
"По сути, это передача ... Однако все выполняется быстро и не включает обходы и другое. Все сводится к тому, чтобы вывезти как можно больше наших вещей, уничтожая при этом любое чувствительное оборудование, которое не может быть вывезено", - сказал представитель Пентагона .
По сообщению издания, в понедельник американские военные начали поспешный выход из города Манбидж.
В Минобороны РФ во вторник заявили, что американские военные покинули свои базы в районах населенных пунктов Дадат и Умм-Миал, расположенных вблизи Манбидж, и направились в сторону границы Сирии с Ираком, сообщает агентство "Интерфакс".
Позже международная коалиция, возглавляемая США, подтвердила факт вывода своих сил из города.
В то же время в город вошла армия правительства Сирии, поддерживаемая Россией. На днях сирийские курды, в прошлом союзники США, договорились с правительством Башара Асада, чтобы тот прислал свои войска на север Сирии с целью остановить наступление Турции.
Турция проводит на севере Сирии военную операцию "Источник мира" против курдских отрядов YPG, которых считает террористами.
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