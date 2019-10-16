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Espreso.tvОбществоБоевики вербуют украинцев, отбывающих наказание в колонии в ОРДЛО, - СБУ

Боевики вербуют украинцев, отбывающих наказание в колонии в ОРДЛО, - СБУ

СБУ блокирует попытки псевдоспецслужб "Л/ДНР" использовать осужденных граждан для подрывной деятельности против Украины

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности фиксируют массовые факты вербовки представителями так называемых МГБ "Л/ДНР" граждан Украины, которых передают из колоний на временно оккупированных территориях в украинские пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказания.

Установлено, что созданные и контролируемые российскими оккупантами псевдоспецслужбы через администрации колоний намеренно препятствуют переводу осужденных, чтобы заставить их дать письменное согласие на сотрудничество. Они должны были выполнять задачи в ущерб государственные безопасности Украины как во время пребывания в колонии, так и после освобождения. При этом, по личным свидетельствам многих из них, террористы прибегают к физическому и психологическому давлению, в том числе через криминальных авторитетов и других осужденных, склонных к насильственным действиям, а также создают невыносимые условия содержания.

В частности, среди заключенных, которые в 2019 году были этапированы на контролируемую Украины территорию, контрразведка СБУ в разных регионах страны обнаружила 11 завербованных лиц и 20 осужденных, в отношении которых осуществлялись вербовочные подходы.

По показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии №38 ТОТ Луганской области, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с силовыми структурами псевдореспублики. При этом ему был дан псевдоним, отработаны задачи и каналы конспиративной связи.

Также выявлены факты использования осужденных для содействия деятельности незаконных вооруженных формирований. В частности, житель Днепропетровщины, который в 2014 году отбывал наказание на территории Донецкой области, был привлечен к работам на одном из блокпостов террористической группировки "Безлера".

По каждому выявленному факту осуществляется проверка и правовая оценка о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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