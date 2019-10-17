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Espreso.tvОбществоНацсовет проверит канал Мураева из-за интервью Азарова Гордону

Нацсовет проверит канал Мураева из-за интервью Азарова Гордону


фото: epa
Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага"), на базе которого говорит телеканал Мураева "Наш", из-за признаков разжигания розни в высказываниях экс-премьера времен Виктора Януковича Николая Азарова

Соответствующее решение Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял на заседании в четверг, сообщает "Укринформ".

Регулятор во время мониторинга вещания телеканала зафиксировал признаки нарушения отдельных норм украинского законодательства относительно разжигания вражды, распространение необъективной информации и т.п. в высказываниях Азарова в интервью Гордону.

В связи с этим Нацсовет принял решение провести внеплановую проверку телеканала, зафиксировать наличие этих нарушений и принять впоследствии соответствующее регуляторное решение.

Дмитрий Гордон 5 октября 2019 года в прямом эфире канала "Наш / Макси-ТВ" взял интервью у Азарова с помощью системы дополненной реальности и трекинга, что позволило виртуально переместить экс-премьера в студию телеканала.

Гордон провел почти двухчасовую беседу с Азаровым, назвал его едва ли не одним из лучших премьер-министров Украины и заявил, что уважает его позицию, хотя и не согласен с ней. Они поговорили о былой и нынешней власти в Украине, ошибках Януковича и о "давлении Запада на него".

На базе телеканала "Макси-ТВ" был создан телеканал "Наш". Сначала канал имел логотип "Макси-ТВ", вскоре - "НАШ". Учредителем является пророссийский антиукраинской политик, народный депутат, владелец партии "Наши" Евгений Мураев .

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