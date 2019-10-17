Рада создала ВСК для деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий

17 октября, 2019, 19:04

Верховная Рада приняла решение о создании временной специальной комиссии по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины

Об этом сообщает сайт парламента.

Постановление поддержали 316 народных депутатов.

Задачей постановления является создание Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины с целью обеспечения противодействия возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию оккупированных территорий Украины, аннексированных Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Временной специальной комиссии также поручено

1) проводить в случае необходимости, но не реже одного раза в месяц в закрытом режиме слушания по вопросам принципов и критериев формирования, способов реализации государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях с участием уполномоченных представителей Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов.

2) готовить для рассмотрения Верховной Радой Украины в установленном порядке законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины на временно оккупированных территориях;

3) формировать рекомендации по стратегическим и неотложным мерам, направленным на восстановление территориальной целостности и обеспечение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

В состав ВСК войдут 12 народных депутатов. Главой Временной специальной комиссии избран глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, его заместителем - первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

В состав ВСК от фракции "Слуга народа" вошли Давид Арахамия, Марьяна Безуглая, Игорь Герасименко, Александр Завитневич, Никита Потураев, Максим Ткаченко, Богдан Яременко; от "Европейской солидарности" - Ирина Геращенко; от фракции "Батькивщина" - Сергей Соболев; от депутатской группы "За будущее" - Дмитрий Лубинець.