Рада создала ВСК для деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий
Об этом сообщает сайт парламента.
Постановление поддержали 316 народных депутатов.
Задачей постановления является создание Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины с целью обеспечения противодействия возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию оккупированных территорий Украины, аннексированных Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Временной специальной комиссии также поручено
1) проводить в случае необходимости, но не реже одного раза в месяц в закрытом режиме слушания по вопросам принципов и критериев формирования, способов реализации государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях с участием уполномоченных представителей Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов.
2) готовить для рассмотрения Верховной Радой Украины в установленном порядке законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины на временно оккупированных территориях;
3) формировать рекомендации по стратегическим и неотложным мерам, направленным на восстановление территориальной целостности и обеспечение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.
В состав ВСК войдут 12 народных депутатов. Главой Временной специальной комиссии избран глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, его заместителем - первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.
В состав ВСК от фракции "Слуга народа" вошли Давид Арахамия, Марьяна Безуглая, Игорь Герасименко, Александр Завитневич, Никита Потураев, Максим Ткаченко, Богдан Яременко; от "Европейской солидарности" - Ирина Геращенко; от фракции "Батькивщина" - Сергей Соболев; от депутатской группы "За будущее" - Дмитрий Лубинець.
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