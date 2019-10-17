 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультура"Медийный м * ак", - жена Лещенко оскорбила Притулу

"Медийный м * ак", - жена Лещенко оскорбила Притулу


фото: umoloda.kiev.ua
Сергей Притула публично поссорился с DJ Анастасией Топольской, женой бывшего народного депутата Сергея Лещенко

Об этом сообщает РБК-Украина.

Тополськая, которая имеет сценический псевдоним Nastia, на своей странице в Facebook назвала Притулу "медийным м * аком", после чего шоумен отреагировал на критику под постом.

"Я здесь устряла в спор с Максом Назаровым и мне пришлось посмотреть финал отбора на Евровидение 2019. Сергей Притула, какой же вы все-таки медийный м * ак. Чисто телевизионный развод, тупо провокация и контент для особо чувствительных псевдо патриотов. Вот эти все заигрывание с человеческими судьбами на основании родства и семейных связей в корне перекручивают понятие о семье в целом. Или вы действительно думаете, что "я тебя породил, я тебя убью" - это формула национального успеха? Супер трэш, конечно", - говорится в посте Топольской.

Речь идет о группе Анна - Мария, выступавшей на отборе к Евровидению, и ее участники не смогли ответить на вопрос Притулы "Чей Крым?", а сейчас поехали в Россию на фестиваль "Новая волна".

"Типа я такая важная публичная персона, должна сразу отчитаться за жизнь каждого своего родственника и сделать свой выбор "или с вами, с ними". WTF!" - написала Топольская.

null

Сергей Притула ответил на критику своего поступка и отметил, что быть "медийным м * аком" почетнее, чем "дешевой шоубизнесовой колаборационисткой".

"Если бы еще понимали разницу между "порадив" и "породив" цены бы вам не было. Относительно комплиментов в мой адрес - спасибо, заценил! Имею честь, когда женщины подобные вам считают меня муд * ком. А за сестер не переживайте, они прекрасно выглядели в этом году на фестивале "Новая Волна" в Сочи. Это в той же стране в столице, которой вы регулярно развлекали мишебратьев в то время, как они убивали украинцев в Донбассе. сойдемся на том, что быть медийным м * аком почетнее , чем дешевой шоубизнесовой колаборационисткой. Желаю добра и семейного уюта! " - говорится в комментарии Притулы.

  • Напомним, сестры Анна и Мария Опанасюк (дуэт "ANNA MARIA") поехали в российский город Сочи на Международный песенный конкурс "Новая Волна"
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать