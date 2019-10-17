"Медийный м * ак", - жена Лещенко оскорбила Притулу

17 октября, 2019, 15:50

Сергей Притула публично поссорился с DJ Анастасией Топольской, женой бывшего народного депутата Сергея Лещенко

Об этом сообщает РБК-Украина.

Тополськая, которая имеет сценический псевдоним Nastia, на своей странице в Facebook назвала Притулу "медийным м * аком", после чего шоумен отреагировал на критику под постом.

"Я здесь устряла в спор с Максом Назаровым и мне пришлось посмотреть финал отбора на Евровидение 2019. Сергей Притула, какой же вы все-таки медийный м * ак. Чисто телевизионный развод, тупо провокация и контент для особо чувствительных псевдо патриотов. Вот эти все заигрывание с человеческими судьбами на основании родства и семейных связей в корне перекручивают понятие о семье в целом. Или вы действительно думаете, что "я тебя породил, я тебя убью" - это формула национального успеха? Супер трэш, конечно", - говорится в посте Топольской.

Речь идет о группе Анна - Мария, выступавшей на отборе к Евровидению, и ее участники не смогли ответить на вопрос Притулы "Чей Крым?", а сейчас поехали в Россию на фестиваль "Новая волна".

"Типа я такая важная публичная персона, должна сразу отчитаться за жизнь каждого своего родственника и сделать свой выбор "или с вами, с ними". WTF!" - написала Топольская.

Сергей Притула ответил на критику своего поступка и отметил, что быть "медийным м * аком" почетнее, чем "дешевой шоубизнесовой колаборационисткой".

"Если бы еще понимали разницу между "порадив" и "породив" цены бы вам не было. Относительно комплиментов в мой адрес - спасибо, заценил! Имею честь, когда женщины подобные вам считают меня муд * ком. А за сестер не переживайте, они прекрасно выглядели в этом году на фестивале "Новая Волна" в Сочи. Это в той же стране в столице, которой вы регулярно развлекали мишебратьев в то время, как они убивали украинцев в Донбассе. сойдемся на том, что быть медийным м * аком почетнее , чем дешевой шоубизнесовой колаборационисткой. Желаю добра и семейного уюта! " - говорится в комментарии Притулы.