Скандальный дуэт "Анна-Мария" едет в Россию "достойно представлять Украину" на песенном конкурсе

20 августа, 2019, 14:36

Сестры Анна и Мария Опанасюк (дуэт "ANNA MARIA") поедут в российский город Сочи на Международный песенный конкурс "Новая Волна"

Об этом они сообщили в своем Instagram.

"Мы хотим для людей планеты Земля показать свою музыку. Достойно представить страну. Принимает участие около 13 стран, и мы посчитали, что неправильно, если Украина, где самые душевные песни и красивые голоса, не будет представлена", - подписали фотографию исполнительницы.

Напомним, что Анна и Мария - уроженки Симферополя и являются заслуженными артистками АРК. Сейчас уже давно живут и работают в Киеве. Девушки - дочери вице-премьера аннексированного Крыма в прокремлевском правительстве Сергея Аксенова Ларисы Опанасюк. Их отец - Александр Опанасюк - судья на аннексированном полуострове.

В феврале в программе «PRIME СКОРПИОН" девушки не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?": Сначала они не очень успешно пытались выкрутиться, говоря, что Крым их, "наш с сестрой дом". Однако когда ведущий конкретно спросил, к чьей юрисдикции относится полуостров, девушки резко ответили, что не будут отвечать на этот вопрос.

На следующий вопрос ведущего о том, идет ли между Россией и Украиной война, девушки ответили:

"В Украине нет войны с Россией, это называется АТО. И вообще, для чего вы это спрашиваете? Слушайте, мы не являемся членами секретариата Президента, чтобы отвечать на такое. Мы не обсуждаем политику, мы - музыканты. Вопрос о войне ставьте политикам, а не нам ".