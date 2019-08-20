Скандальный дуэт "Анна-Мария" едет в Россию "достойно представлять Украину" на песенном конкурсе
Об этом они сообщили в своем Instagram.
"Мы хотим для людей планеты Земля показать свою музыку. Достойно представить страну. Принимает участие около 13 стран, и мы посчитали, что неправильно, если Украина, где самые душевные песни и красивые голоса, не будет представлена", - подписали фотографию исполнительницы.
Напомним, что Анна и Мария - уроженки Симферополя и являются заслуженными артистками АРК. Сейчас уже давно живут и работают в Киеве. Девушки - дочери вице-премьера аннексированного Крыма в прокремлевском правительстве Сергея Аксенова Ларисы Опанасюк. Их отец - Александр Опанасюк - судья на аннексированном полуострове.
В феврале в программе «PRIME СКОРПИОН" девушки не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?": Сначала они не очень успешно пытались выкрутиться, говоря, что Крым их, "наш с сестрой дом". Однако когда ведущий конкретно спросил, к чьей юрисдикции относится полуостров, девушки резко ответили, что не будут отвечать на этот вопрос.
На следующий вопрос ведущего о том, идет ли между Россией и Украиной война, девушки ответили:
"В Украине нет войны с Россией, это называется АТО. И вообще, для чего вы это спрашиваете? Слушайте, мы не являемся членами секретариата Президента, чтобы отвечать на такое. Мы не обсуждаем политику, мы - музыканты. Вопрос о войне ставьте политикам, а не нам ".
Друзья! В этом году мы представляем Украину на международном конкурсе "Новая волна". Всего приехали участники из 13 стран- Италия, Куба, Азербайджан, Армения, Россия, Албания, Латвия, США, Молдова, Испания ... Мы хотим показать, что Украина - лучшая! После отбора на Евровидение нам писали люди из разных стран - Германия, Канада, Азербайджан, Латвия. Спрашивали о нашем творчестве, где можно нас услышать и увидеть. Конкурс "Новая волна" транслируется на много стран, а по спутнику - почти на всю планету. Вот мы хотим для людей планеты Земля показать свою музыку. Достойно представит страну. Участвует около 13 стран, и мы посчитали, что неправильно, если Украина, где самые душевные песни и красивые голоса, не будет представлена. Уже через несколько дней начнутся конкурсные дни и нам важна Ваша поддержка. Мы на волне !! @newwave_official • # аннамария #annamariaduet #annamaria # Аннамария # новаяволна # новахвиля # волна
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики