87 капканов в поддержку 87 пленников Кремля: в Киеве установили инсталляцию-напоминание о политзаключенных

15 октября, 2019, 18:16

Инсталляцию "Узники Кремля" обустроили общественные активисты на Софийской площади в Киеве

Об этом сообщает "Общественное".

87 капканов символизируют украинских заключенных. Именно такое количество украинских граждан пока незаконно лишены свободы в тюрьмах России и оккупированного Крыма. Эту инсталляцию организаторы уже показали в 10 городах Украины.

Вместе с родственниками политзаключенных активисты напомнили об украинцах, которых лишили свободы в России и аннексированном Крыму. В частности, просят предоставить политическим пленникам и их семьям правовой статус и социальные гарантии.

"Главная цель это донести информацию о полете заключенных, о необходимости их защиты именно к украинскому населению. Понятно, что мы боремся на международном уровне, но многие люди вне Киева не знают фамилии политзаключенных, кроме Олега Сенцова или Владимира Балуха. Однако , этих людей сейчас не менее 87, и у каждого своя трагическая история. Большинство - из Крыма. Это говорит, что Крым сопротивляется российской оккупации. Важно, чтобы люди знали, что есть те, кто борется за освобождение Крыма", - рассказывает глава правления общественной организации "Крымская правозащитная группа".

Организаторы тура "Узники Кремля" также обратились к украинским властям и подчеркнули, что менять нужно "всех на всех", без исключений. В частности, напомнили, что список задержанных снова начал расти: добавился еще один, восемьдесят седьмой политзаключенный Олег Приходько, которого арестовали 9 октября в Крыму.

На акции организаторы рассказали, что группа правозащитных организаций уже подготовила законопроект, который должен определить статус политических заключенных Кремля в Украине на государственном уровне, обеспечить их и их родных социальными гарантиями, а также обеспечить психологическую и медицинскую помощью после возвращения домой.

"За пять лет такого закона не было, не был урегулирован статус лиц, лишенных свободы в результате вооруженного конфликта, и не определено, на какие именно виды государственной помощи на системной основе могут получить такие лица. Поэтому сегодня группа правозащитных общественных организаций в сотрудничестве с министерством по делам ветеранов и с офисом президента разработала соответствующий законопроект ", - отметила юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.

Законопроект о статусе политзаключенных и помощь им должны вскоре подать в Верховную Раду. Участники акции говорят, что будут требовать признать его неотложным для голосования.