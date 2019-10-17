Ослабление гривни: доллар продолжает дорожать, - НБУ
17 октября, 2019, 08:31
Американский доллар подорожал на 5 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому в четверг, 17 октября, $1 стоит 24,84 грн.
Евро также подскочило в цене 10 копеек и стоит 27,38 грн.
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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $1 покупают по 24,82 грн, продают - 24,88 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,23 грн, продают - 27,33 грн.
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