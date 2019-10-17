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Espreso.tvОбществоОслабление гривни: доллар продолжает дорожать, - НБУ

Ослабление гривни: доллар продолжает дорожать, - НБУ

Американский доллар подорожал на 5 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому в четверг, 17 октября, $1 стоит 24,84 грн.

Евро также подскочило в цене 10 копеек и стоит 27,38 грн.

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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $1 покупают по 24,82 грн, продают - 24,88 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,23 грн, продают - 27,33 грн.

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