Ломаченко отстоял звание лучшего боксера мира, Усик в топ-10

17 октября, 2019, 11:16

Украинец Василий Ломаченко остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии ESPN

Об этом сообщает ESPN.

Василий Ломаченко сохраняет лидерство в рейтинге. Украинец опережает американца Теренса Кроуфорда, мексиканца Сауля Альвареса, японца Наойя Инуэ и Эррола Спенса из США. Еще один боксер из Украины - Александр Усик, расположился на шестой позиции.

В топ-10 также попали казахстанец Геннадий Головкин, мексиканец Хуан Франсиско Эстрада, филиппинец Мэнни Пакьяо и Майки Гарсия из США.

Рейтинг ESPN

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Сауль Альварес (Мексика)

4. Наойя Инуэ (Япония)

5. Эррол Спенс (США)

6. Александр Усик (Украина)

7. Геннадий Головкин (Казахстан)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

10. Майки Гарсия (США)