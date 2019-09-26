Стало известно, кто будет драться с Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира

26 сентября, 2019, 16:49

Соперник украинского боксера Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе определится в бою между американцем Теофимо Лопесом и ганцем Ричардом Комми

Об этом заявил президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбоф, сообщает ESPN .

Бой между чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) Ричардом Комми и Теофимо Лопесом состоится 14 декабря в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.

"Это будет захватывающий поединок. Топовый проспект Лопес будет противостоять настоящему крутом ветерану Ричарду Комми", - сказал Дюбоф.

Победитель этого боя в первой половине 2020 года проведет поединок против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко. Сильнейший боец категорий станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.