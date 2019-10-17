Евросоюз назвал четыре главных пункта нового соглашения по Brexit

17 октября, 2019, 17:50

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье назвал четыре главных пункта нового соглашения с Великобританией, которые урегулируют проблему ирландской границы

Как сообщает ВВС, Барнье акцентировал внимание на том, что новое соглашение дает больше определенности как Лондон, так и Брюссель.

По словам представителя ЕС, сторонам удалось прийти к решению проблемы ирландской границы, базируется на четырех основных пунктах.

1. Северная Ирландия будет придерживаться ограниченного числа европейских правил, касающихся, в частности, экспорта / импорта товаров. Таким образом, в Северной Ирландии частично сохраняется таможенный кодекс Евросоюза.

2. Северная Ирландия останется британской таможенной территорией. Но при этом, Северная Ирландия остается пунктом въезда во внутренний рынок ЕС (в Республику Ирландия - ред.)

3. Стороны согласовали налог на добавленную стоимость, что позволит упорядочить конкуренцию на внутреннем рынке товаров Евросоюза.

4. Выборные представители Северной Ирландии смогут каждые четыре года самостоятельно решать, продолжать применять эти правила для региона или нет.

17 октября Великобритания и ЕС одобрили новое соглашение по Brexit. Новое соглашение все еще нуждаться одобрение парламента Великобритании и компетентными органами ЕС.