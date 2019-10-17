Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС поддержать Brexit-соглашение
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейской Комиссии.
Европейская Комиссия также рекомендовала Европейскому парламенту согласовать предложенное Соглашение, текст которого был согласован в результате интенсивных переговоров между Еврокомиссией и правительством Великобритании в течение последних двух дней, включая уточненный протокол об отношениях между Ирландией и Северной Ирландией, а также принять уточненную Политическую декларацию по рамочным условиям дальнейших отношений между ЕС и Великобританией.
"Это соглашение является справедливым компромиссом между ЕС и Великобританией. Она демонстрирует ответственность и волю с обеих сторон делать то, что является лучшим для граждан ЕС и Великобритании. Мы сейчас имеем согласованный Протокол, который защищает мир и стабильность на острове Ирландия и в полной мере защищает наш общий рынок", - отметил по этому поводу президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
В сообщении отмечается, что дополнительный протокол предоставляет правовое решение во избежание установления "жесткой границы" на острове Ирландия, защищает трансграничное экономическое сотрудничество и так называемое мирное "Соглашение доброй пятницы" во всех его проявлениях. Все остальные элементы Соглашения о выходе Великобритании остаются неизменными по содержанию по сравнению с текстом, согласованным 14 ноября 2018 года.
До того, как соглашение вступит в силу, оно должно пройти процесс ратификации в Великобритании и в ЕС. Европейский совет должен формально принять этот документ перед отправкой его на рассмотрение Европейского парламента. Великобритания должна ратифицировать Соглашение в соответствии с положениями национальной Конституции.
Напомним, сегодня Евросоюз и Великобритания договорились о новом соглашении по Brexit.
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