 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕврокомиссия рекомендует Совету ЕС поддержать Brexit-соглашение

Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС поддержать Brexit-соглашение


фото: europa.eu
Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету на высшем уровне, заседание которого начнется в четверг в Брюсселе, принять соглашение по выходу Великобритании из ЕС

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейской Комиссии.

Европейская Комиссия также рекомендовала Европейскому парламенту согласовать предложенное Соглашение, текст которого был согласован в результате интенсивных переговоров между Еврокомиссией и правительством Великобритании в течение последних двух дней, включая уточненный протокол об отношениях между Ирландией и Северной Ирландией, а также принять уточненную Политическую декларацию по рамочным условиям дальнейших отношений между ЕС и Великобританией.

"Это соглашение является справедливым компромиссом между ЕС и Великобританией. Она демонстрирует ответственность и волю с обеих сторон делать то, что является лучшим для граждан ЕС и Великобритании. Мы сейчас имеем согласованный Протокол, который защищает мир и стабильность на острове Ирландия и в полной мере защищает наш общий рынок", - отметил по этому поводу президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В сообщении отмечается, что дополнительный протокол предоставляет правовое решение во избежание установления "жесткой границы" на острове Ирландия, защищает трансграничное экономическое сотрудничество и так называемое мирное "Соглашение доброй пятницы" во всех его проявлениях. Все остальные элементы Соглашения о выходе Великобритании остаются неизменными по содержанию по сравнению с текстом, согласованным 14 ноября 2018 года.

До того, как соглашение вступит в силу, оно должно пройти процесс ратификации в Великобритании и в ЕС. Европейский совет должен формально принять этот документ перед отправкой его на рассмотрение Европейского парламента. Великобритания должна ратифицировать Соглашение в соответствии с положениями национальной Конституции.

Напомним, сегодня Евросоюз и Великобритания договорились о новом соглашении по Brexit.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

17 октября, 2019 четверг

16 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать