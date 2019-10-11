На предстоящих местных выборах Зеленский не будет поддерживать Кернеса, Труханова и Филатова
11 октября, 2019, 08:16
Президент Украины Владимир Зеленский обещает перезагрузку местной власти, поэтому новая команда "будет готовить крепких людей как альтернативы"
Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает УНИАН.
"Партия "Слуга народа" и я лично не будем поддерживать действующих мэров тех городов. Это однозначно, мы никогда этого не будем делать, хотя я знаю, что у них есть большая поддержка в городах. Мы понимаем, что наши губернаторы не имеют единой позиции с мэрами городов, но их выбирают люди", - отметил Зеленский.
Президент еще раз подчеркнул, что обещал перезагрузку власти, следовательно новая команда "будет готовить крепких людей как альтернативы".
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