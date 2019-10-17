"Продажное соглашение": британская оппозиция критикует новое соглашение по Brexit
17 октября, 2019, 15:04
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин раскритиковал новое соглашение по Brexit, одобренное премьером Борисом Джонсоном и руководством Евросоюза
По словам Корбина, новое соглашение - "страшнее", чем подписанное предыдущим премьер-министром Терезой Мэй, сообщает The Guardian.
Он также отметил, что нынешнее соглашение ставит под угрозу продовольственную безопасность Великобритании, приведет к нарушению прав работников и экологических стандартов и станет ударом по британской системе здравоохранения.
"Эта продажное соглашение не объединит нашу страну, его нужно отклонить", - заявил Корбин.
Он добавил, что единственным выходом является повторный референдум по Brexit.
- Ранее Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о согласовании нового соглашения по Brexit.
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