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Espreso.tvМир"Продажное соглашение": британская оппозиция критикует новое соглашение по Brexit

"Продажное соглашение": британская оппозиция критикует новое соглашение по Brexit


фото: reuters
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин раскритиковал новое соглашение по Brexit, одобренное премьером Борисом Джонсоном и руководством Евросоюза

По словам Корбина, новое соглашение - "страшнее", чем подписанное предыдущим премьер-министром Терезой Мэй, сообщает The Guardian.

Он также отметил, что нынешнее соглашение ставит под угрозу продовольственную безопасность Великобритании, приведет к нарушению прав работников и экологических стандартов и станет ударом по британской системе здравоохранения.

"Эта продажное соглашение не объединит нашу страну, его нужно отклонить", - заявил Корбин.

Он добавил, что единственным выходом является повторный референдум по Brexit.

  • Ранее Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о согласовании нового соглашения по Brexit.
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