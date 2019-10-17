17 октября, 2019, 15:04

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин раскритиковал новое соглашение по Brexit, одобренное премьером Борисом Джонсоном и руководством Евросоюза

По словам Корбина, новое соглашение - "страшнее", чем подписанное предыдущим премьер-министром Терезой Мэй, сообщает The Guardian.

Он также отметил, что нынешнее соглашение ставит под угрозу продовольственную безопасность Великобритании, приведет к нарушению прав работников и экологических стандартов и станет ударом по британской системе здравоохранения.

"Эта продажное соглашение не объединит нашу страну, его нужно отклонить", - заявил Корбин.

Он добавил, что единственным выходом является повторный референдум по Brexit.