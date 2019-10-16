 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за сговора АМКУ оштрафовал компании Ахметова на 56 млн грн

Из-за сговора АМКУ оштрафовал компании Ахметова на 56 млн грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Корум Украина" (из группы СКМ Рината Ахметова) на 53 млн грн и АО "НПК" Горные Машины "на 3,3 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции

Об этом сообщил в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

По его словам, компании нарушили антимонопольное законодательство во время участия в трех процедурах публичных закупок, которые проводило госпредприятие "Львовуголь".

"Торги проходили через систему Prozorro. Заказчик должен получить врубовые машины для добычи угля (2 процедуры) и элеваторы и конвейеры (1 торги) - в общем почти 330 млн грн.

Однако настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку "Корум Украины" и "Горные Машины" согласовали свое поведение, то есть, сговорились ", - подчеркнул Терентьев.

Председатель АМКУ заявил, что о заговоре свидетельствуют следующие факты:

  • связанность компаний отношениями контроля через общих учредителей;

  • наличие общих работников и уполномоченных лиц (например, для получения почты, к слову, в одном отделении)

  • предоставление друг другу финансовой помощи;

  • продажи / приобретения товаров друг у друга;

  • общие средства связи;

  • общие IP-адреса;

  • общие свойства в файлах и сходство в оформлении документов.

Антимонопольный комитет расценил это как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

ООО "Корум Украина" заявила, что будет обжаловать решение АМКУ в суде.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

16 октября, 2019 среда

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать