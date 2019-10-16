Из-за сговора АМКУ оштрафовал компании Ахметова на 56 млн грн

16 октября, 2019, 10:15

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Корум Украина" (из группы СКМ Рината Ахметова) на 53 млн грн и АО "НПК" Горные Машины "на 3,3 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции

Об этом сообщил в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

По его словам, компании нарушили антимонопольное законодательство во время участия в трех процедурах публичных закупок, которые проводило госпредприятие "Львовуголь".

"Торги проходили через систему Prozorro. Заказчик должен получить врубовые машины для добычи угля (2 процедуры) и элеваторы и конвейеры (1 торги) - в общем почти 330 млн грн.

Однако настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку "Корум Украины" и "Горные Машины" согласовали свое поведение, то есть, сговорились ", - подчеркнул Терентьев.

Председатель АМКУ заявил, что о заговоре свидетельствуют следующие факты:

связанность компаний отношениями контроля через общих учредителей;

наличие общих работников и уполномоченных лиц (например, для получения почты, к слову, в одном отделении)

предоставление друг другу финансовой помощи;

продажи / приобретения товаров друг у друга;

общие средства связи;

общие IP-адреса;

общие свойства в файлах и сходство в оформлении документов.

Антимонопольный комитет расценил это как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

ООО "Корум Украина" заявила, что будет обжаловать решение АМКУ в суде.