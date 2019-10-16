Из-за сговора АМКУ оштрафовал компании Ахметова на 56 млн грн
Об этом сообщил в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.
По его словам, компании нарушили антимонопольное законодательство во время участия в трех процедурах публичных закупок, которые проводило госпредприятие "Львовуголь".
"Торги проходили через систему Prozorro. Заказчик должен получить врубовые машины для добычи угля (2 процедуры) и элеваторы и конвейеры (1 торги) - в общем почти 330 млн грн.
Однако настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку "Корум Украины" и "Горные Машины" согласовали свое поведение, то есть, сговорились ", - подчеркнул Терентьев.
Председатель АМКУ заявил, что о заговоре свидетельствуют следующие факты:
-
связанность компаний отношениями контроля через общих учредителей;
-
наличие общих работников и уполномоченных лиц (например, для получения почты, к слову, в одном отделении)
-
предоставление друг другу финансовой помощи;
-
продажи / приобретения товаров друг у друга;
-
общие средства связи;
-
общие IP-адреса;
-
общие свойства в файлах и сходство в оформлении документов.
Антимонопольный комитет расценил это как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.
ООО "Корум Украина" заявила, что будет обжаловать решение АМКУ в суде.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха