Предприниматели недовольны предложениями Зеленского по ФЛП

16 октября, 2019, 13:33

Группа предпринимателей, которая принимала участие в консультациях в Офисе президента, недовольна результатами переговоров по законопроектах о введении обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса

Об этом сообщил представитель этой переговорной группы, председатель Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

Он также заявил, что информация о том, что во время встречи с предпринимателями проводились консультации, на основании которых принимали определенные решения - манипуляция.

"Переговорная группа заявила о недоверии Юлии Ковалив (замглавы Офиса президента - ред.). Причина - вчерашние манипуляции о том, что якобы проводились консультации с предпринимателями и принимались на их результатах решения ", - сообщил Чумак.

Он отметил, что предприниматели планируют пикетировать Офис президента с требованием наложить вето на принятые Радой законы о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП: 1053-1 и 1073.