Предприниматели недовольны предложениями Зеленского по ФЛП
Об этом сообщил представитель этой переговорной группы, председатель Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.
Он также заявил, что информация о том, что во время встречи с предпринимателями проводились консультации, на основании которых принимали определенные решения - манипуляция.
"Переговорная группа заявила о недоверии Юлии Ковалив (замглавы Офиса президента - ред.). Причина - вчерашние манипуляции о том, что якобы проводились консультации с предпринимателями и принимались на их результатах решения ", - сообщил Чумак.
Он отметил, что предприниматели планируют пикетировать Офис президента с требованием наложить вето на принятые Радой законы о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП: 1053-1 и 1073.
- Напомним, президент Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме так называемых рисковых сроком на два года.
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20 сентября Верховная Рада приняла закон о кассовых аппаратах для продажи бывших в употреблении товаров.
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