Рада приняла закон о кассовых аппаратах для продажи бывших в употреблении товаров

20 сентября, 2019, 16:04

Законопроект вносит изменения в перечень лиц, которые должны применять РРО

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За законопроект проголосовали 237 нардепов.

Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" был зарегистрирован под номером 1053-1.

Законопроект вносит изменения в перечень лиц, которые должны применять РРО ("кассовые аппараты"). В частности, физические лица, которые торгуют подержанными товарами, должны будут использовать кассовые аппараты.

10 сентября народные депутаты проголосовали за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле - для физлиц-предпринимателей с оборотом до 1 миллиона гривен в год устанавливается переходный период до 2021 года.

С 1 января 2021 года ФОПы на едином налоге 2-4 групп будут обязаны использовать РРО или ПРРО - эти правила, как и раньше, будут касаться субъектов хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и услуг.