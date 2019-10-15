Гончарук назвал города, в которых есть проблемы по запуску отопления

15 октября, 2019, 08:06

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон в стране начнется в нормальном режиме за исключением двух городов - в Черкасской и Львовской областях

Об этом Гончарук рассказал в видеоблоге "Чашка премьера".

Проблемными по началу отопительного сезона является Смела на Черкасщине и Новый Раздел - на Львовщине.

"Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем. Исключением является лишь два города - это Смела и Новый Раздел. Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже" , - сказал Гончарук.

По словам главы правительства, проблемы связаны прежде всего с тем, что услуги предоставления отопления в этих городах оказывали частные структуры, которые "создали критические ситуации".

В то же время Гончарук уверяет, что правительство нашло решение в обоих случаях.