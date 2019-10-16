Освобожденные моряки будут проходить реабилитацию и лечение в Латвии, - Зеленский
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Латвии Егилсом Левитсом, передает пресс-служба президента.
"Чрезвычайно важной для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей вследствие войны на востоке Украины. Недавно правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, вернувшихся из плена ", - сказал он.
В то же время президент Латвийской Республики подтвердил, что в Латвии будут проходить лечение украинские моряки, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.
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