Основные положения соглашения по Brexit готовы, - Туск
16 октября, 2019, 18:12
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что основные положения соглашения об условиях Brexit уже готовы, документ может быть подписан в четверг, 17 октября
"Основные положения соглашения готовы, и теоретически завтра [17 октября] мы сможем принять соглашение", - цитирует Sky News заявление Туска.
Он уточнил, что через семь-восемь часов будет известно, когда состоится Brexit.
"Вчера вечером я был уверен [в подписании соглашения] ... Сегодня снова появились определенные сомнения с британской стороны", - сказал Туск, добавив, что с "британскими партнерами все возможно".
Напомним, правительство Великобритании представило новые предложения по соглашению с ЕС об условиях Brexit, включая планы по ирландской границе.
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