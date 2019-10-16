Основные положения соглашения по Brexit готовы, - Туск

16 октября, 2019, 18:12

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что основные положения соглашения об условиях Brexit уже готовы, документ может быть подписан в четверг, 17 октября

"Основные положения соглашения готовы, и теоретически завтра [17 октября] мы сможем принять соглашение", - цитирует Sky News заявление Туска.

Он уточнил, что через семь-восемь часов будет известно, когда состоится Brexit.

"Вчера вечером я был уверен [в подписании соглашения] ... Сегодня снова появились определенные сомнения с британской стороны", - сказал Туск, добавив, что с "британскими партнерами все возможно".

Напомним, правительство Великобритании представило новые предложения по соглашению с ЕС об условиях Brexit, включая планы по ирландской границе.