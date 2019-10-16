Джонсон пошел на значительные уступки по вопросу ирландской границы, - СМИ
Об этом сообщает The Guardian.
"Переговорные группы в принципе договорились о том, что вниз к Ирландского моря будет проходить таможенная граница", - говорится в сообщении.
Ранее такой вариант решения спорного вопроса о границе был предложен бывшему премьеру Великобритании Терезе Мэй, однако она отвергла его, заявив, что "ни один британский премьер не согласится на такое предложение".
Отмечается, что Джонсон проинформирует своих министров о ситуации в 16:00 по местному времени в среду, а затем выступит на предстоящем заседании Комитета 1922 вечером. Если достигнутой Джонсоном договоренности дадут "зеленый свет", проект текста соглашения могут опубликовать этот же день.
Как сообщалось, королева Соединенного Королевства Елизавета II поддержала намерение главы правительства Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза 31 октября.
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