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Espreso.tvОбществоНАБУ открыло против Луценко дело о злоупотреблении властью, - СМИ

НАБУ открыло против Луценко дело о злоупотреблении властью, - СМИ


фото: frontnews
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство в отношении ексгенпрокурора Юрия Луценко

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий НАБУ.

В Бюро рассказали, что получили решение Соломенского райсуда Киева от 5 августа 2019 по невнесение в Единый реестр досудебных расследований сведений о возможном совершении Луценко криминального правонарушения по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

"13.08.2019 на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины", - сообщили в НАБУ.

Ранее уголовное производство против Юрия Луценко относительно возможного злоупотребления властью открыло Государственное бюро расследований.

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