Месси показал трогательное видео с сыновьями на награждении "Золотой бутсой"
Об этом сообщает "Барселона" в twitter.
16 октября Лионелю Месси вручили "Золотую бутсу" - приз, который получает лучший бомбардир национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.
В прошлом сезоне аргентинец стал автором 36 голов в 34 матчах чемпионата Испании. Награда стала шестой в карьере форварда. Ранее он получал "Золотую бутсу" по итогам сезонов-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) и 2017/18 (34).
32-летний Лионеель Месси является воспитанником "Барселоны" и лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе каталонцев форвард принял участие в 692 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 604 мячей, а также отдал 244 результативных передачи.
Месси пять раз выигрывал "Золотой мяч", 10 раз становился чемпионом Испании и 4 раза победил в Лиге чемпионов.
Papá, sigue siendo tuya #BotaDeOro pic.twitter.com/W0mthZIkB1- FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 16, 2019
- 9 октября нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что хотел покинуть Испанию из-за проблем с налоговой.
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