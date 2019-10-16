Месси показал трогательное видео с сыновьями на награждении "Золотой бутсой"

16 октября, 2019, 16:14

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси в шестой раз в карьере награжден "Золотой бутсой" лучшему бомбардиру европейских национальных чемпионатов

Об этом сообщает "Барселона" в twitter.

16 октября Лионелю Месси вручили "Золотую бутсу" - приз, который получает лучший бомбардир национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

В прошлом сезоне аргентинец стал автором 36 голов в 34 матчах чемпионата Испании. Награда стала шестой в карьере форварда. Ранее он получал "Золотую бутсу" по итогам сезонов-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) и 2017/18 (34).

32-летний Лионеель Месси является воспитанником "Барселоны" и лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе каталонцев форвард принял участие в 692 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 604 мячей, а также отдал 244 результативных передачи.

Месси пять раз выигрывал "Золотой мяч", 10 раз становился чемпионом Испании и 4 раза победил в Лиге чемпионов.