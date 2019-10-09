 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМесси признался, что мог оставить "Барселону" из-за больших денег

Месси признался, что мог оставить "Барселону" из-за больших денег


фото: REUTERS
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что хотел покинуть Испанию из-за проблем с налоговой

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что думал об уходе из каталонского клуба, когда у него возникли проблемы с испанским казначейством по обвинению в неуплате налогов.

"В то время из-за проблем с казначейством я задумывался над тем, чтобы уйти. Но это было не из-за желания покинуть "Барсу", а из-за желания покинуть Испанию. Я почувствовал, что ко мне здесь плохо относятся, я не хотел оставаться здесь. Я никогда не получал официального предложения от других клубов, потому что все знали о моем намерении остаться здесь", - признался футболист.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 5 матчах за "Барселону". На его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 октября, 2019 среда

больше новостей

9 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать