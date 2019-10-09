Месси признался, что мог оставить "Барселону" из-за больших денег
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что думал об уходе из каталонского клуба, когда у него возникли проблемы с испанским казначейством по обвинению в неуплате налогов.
"В то время из-за проблем с казначейством я задумывался над тем, чтобы уйти. Но это было не из-за желания покинуть "Барсу", а из-за желания покинуть Испанию. Я почувствовал, что ко мне здесь плохо относятся, я не хотел оставаться здесь. Я никогда не получал официального предложения от других клубов, потому что все знали о моем намерении остаться здесь", - признался футболист.
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 5 матчах за "Барселону". На его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.
- В 2018 году благотворительный фонд футболиста "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси подозревался в финансовых махинациях и неуплате налогов.
- В 2017 году Месси приговорили к 21 месяцу лишения свободы, но он избежал заключения , уплатив штраф 250 тыс. евро.
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