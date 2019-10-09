Месси признался, что мог оставить "Барселону" из-за больших денег

9 октября, 2019, 15:54

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что хотел покинуть Испанию из-за проблем с налоговой

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что думал об уходе из каталонского клуба, когда у него возникли проблемы с испанским казначейством по обвинению в неуплате налогов.

"В то время из-за проблем с казначейством я задумывался над тем, чтобы уйти. Но это было не из-за желания покинуть "Барсу", а из-за желания покинуть Испанию. Я почувствовал, что ко мне здесь плохо относятся, я не хотел оставаться здесь. Я никогда не получал официального предложения от других клубов, потому что все знали о моем намерении остаться здесь", - признался футболист.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 5 матчах за "Барселону". На его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.