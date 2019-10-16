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Espreso.tvОбществоКим Чен Ын оседлал коня и поднялся на самую высокую гору КНДР (ФОТО)

Ким Чен Ын оседлал коня и поднялся на самую высокую гору КНДР (ФОТО)

Лидер КНДР Ким Чен Ын верхом на лошади поднялся на самую высокую гору страны Пэктусан

Как сообщает KCNA, Ким Чен Ын "поднялся на гору на белом коне по первому снегу".

Северокорейские СМИ описывают поездку Ким Чен Ына на коне как "великое событие, имеющее большое значение в истории Корейской революции".

"Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства мощной страны с верой и волей", - говорится в сообщении.

Пэктусан является самой высокой точкой Корейского полуострова с высотой 2750 м над уровнем моря.

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