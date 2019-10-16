Франция и Германия приветствуют "положительные сдвиги" в реализации Минских соглашений

16 октября, 2019, 22:00

Правительства двух стран приветствуют "положительные сдвиги" в Минском процессе и ждут дальнейшего прогресса во время встречи в "Нормандской формате", которая должна состояться в Париже

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление по итогам заседания правительств Германии и Франции в Тулузе.

"Мы приветствуем недавние положительные сдвиги в реализации Минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в Нормандском формате в Париже, которая должна добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины", - говорится в документе.

Страны также "подтверждают приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского союза, включая такие сферы, как контроль над вооружением и нераспространение оружия".

"Мы подчеркиваем нашу позицию о том, что аннексия Крыма Россией является незаконнойм", - добавляется в заявлении.