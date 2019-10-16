Франция и Германия приветствуют "положительные сдвиги" в реализации Минских соглашений
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление по итогам заседания правительств Германии и Франции в Тулузе.
"Мы приветствуем недавние положительные сдвиги в реализации Минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в Нормандском формате в Париже, которая должна добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины", - говорится в документе.
Страны также "подтверждают приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского союза, включая такие сферы, как контроль над вооружением и нераспространение оружия".
"Мы подчеркиваем нашу позицию о том, что аннексия Крыма Россией является незаконнойм", - добавляется в заявлении.
-
Украина назвала роспуск "ЛНР" и "ДНР" обязательным условием выполнения Минских соглашений
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха