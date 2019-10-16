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Espreso.tvМирДжулиани отказался сотрудничать с Конгрессом в вопросе импичмента Трампа

Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом в вопросе импичмента Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка, адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался предоставлять Палате представителей документы в рамках расследования о возможном импичменте президента США

Об этом сообщает The New York Times.

"Адвокат, представляющий интересы Джулиани, направил письмо должностным лицам Палаты представителей, в котором говорится, что Джулиани отказывается подчиняться выписанной ему повестке", - говорится в сообщении.

Повестка была выписана демократами в Палате представителей с требованием не позднее вторника предоставить документы с информацией о деятельности Джулиани в Украине. Запрос был направлен в рамках расследования о возможном импичменте президента США.

Накануне вице-президент США Майк Пенс также официально отказался сотрудничать с Конгрессом в рамках расследования о возможном импичменте президента США.

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