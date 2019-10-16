Импичмент Трампу и "украинское" дело: Пенс отказался сотрудничать в расследовании
Об этом пишет Axios .
"Адвокат вице-президента Майка Пенса Мэтью Морган направил председателям комитетов палаты представителей, которые расследуют дело президента Трампа и Украины, письмо с уведомлением о том, что он не будет сотрудничать с запросом документов в их" самопровозглашенном "запросе на импичмент", - говорится в сообщении.
Морган акцентировал на "незаконности" расследования. По его мнению, оно должно быть инициировано в другой процедурный способ.
В то же время адвокат Пенса подчеркнул, что Белый дом признает надзорные права комитетов Палаты представителей, однако, нижняя палата должна была провести всеобщее голосование для узаконивания расследование по импичменту.
По его словам, расследование должно быть инициировано в одностороннем порядке депутатами от Демократической партии.
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