Королева Елизавета II назвала Brexit до 31 октября приоритетным для правительства

14 октября, 2019, 21:06

Выход Великобритании из Европейского Союза до конца текущего месяца, по словам Елизаветы II, является приоритетным для правительства страны

Об этом она заявила во время открытия новой сессии парламента, сообщает BBC.

Правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном планирует работать над новыми партнерскими отношениями с ЕС, которые будут базироваться на свободной торговле и дружественном сотрудничестве.

Королева добавила, что правительство Великобритании также будет сотрудничать с Европой в сфере сельского хозяйства и рыболовства. Таким образом в стране хотят "воспользоваться возможностями, которые появятся благодаря выходу Великобритании из ЕС".