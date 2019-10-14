Королева Елизавета II назвала Brexit до 31 октября приоритетным для правительства
14 октября, 2019, 21:06
Выход Великобритании из Европейского Союза до конца текущего месяца, по словам Елизаветы II, является приоритетным для правительства страны
Об этом она заявила во время открытия новой сессии парламента, сообщает BBC.
Правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном планирует работать над новыми партнерскими отношениями с ЕС, которые будут базироваться на свободной торговле и дружественном сотрудничестве.
Королева добавила, что правительство Великобритании также будет сотрудничать с Европой в сфере сельского хозяйства и рыболовства. Таким образом в стране хотят "воспользоваться возможностями, которые появятся благодаря выходу Великобритании из ЕС".
- 3 октября Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского Союза (Brexit).
- Перед этим Борис Джонсон сделал ЕС очередную предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в ней говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи него.
- 7 октября президент Франции Эммануэль Макрона сообщил, что ЕС должен принять решение по Brexit до конца этой недели.
- 8 октября Борис Джонсон поговорил с канцлером Германии о предложениях, которые он представил ЕС, но она ясно дала понять: соглашение на их основе "скорее всего маловероятно".
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