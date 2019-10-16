Дубилет показал свой правительственный кабинет, в котором он "боится заблудиться"

16 октября, 2019, 10:00

По словам министра правительства Дмитрия Дубилета, много площади в здании Кабмина используется неэффективно

Об этом Дубилет написал в Facebook.

"Месяц назад, когда я начал работать в Кабмине, меня поразило, как много площади здесь используется неэффективно. Многие залы для совещаний. Большие неуютные коридоры. Огромные кабинеты. По предварительным подсчетам, в здание теоретически могут въехать дополнительно до 1000 человек" , - рассказал он.

По его словам, было бы неплохо, если бы хотя бы часть министерств, которые "разбросаны" сейчас по отдельным зданиям по Киеву, смогли переехать в центральное здание на Грушевского.

"Небольшой переезд затеял и я. Помещение на фото слева - это ... гм ... это мой кабинет. Он огромный. Я в нем боюсь заблудиться. Планирую из него переехать в какое-то более уютное место, а в этом помещении сделать опенспейс на 20+ человек. Справа - предполагаемый план ", - пояснил Дубилет.