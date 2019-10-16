 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДоказательства военной агрессии РФ против Украины: InformNapalm разоблачил ГРУшника по фотографии из Крыма

Доказательства военной агрессии РФ против Украины: InformNapalm разоблачил ГРУшника по фотографии из Крыма


фото: reuters
Участие спецназовца ГРУ России в агрессии против Украины разоблачило фото у истребителя МиГ-29

Об этом говорится в публикации на сайте сообщества.

Волонтеры международной разведывательного сообщества InformNapalm нашли фотодоказательства, доказывающих участие военнослужащего 22-й бригады специального назначения ГРУ России в операции по захвату Крыма и его возможное участие в спецоперациях на оккупированном Донбассе под прикрытием "гуманитарного конвоя".

Во время мониторинга социальных страниц российских военнослужащих волонтеры InformNapalm обратили внимание на профиль Евгения Павлова из Ростова-на-Дону, 1993 года рождения. Этот человек отметил, что проходил срочную службу в 2011-2012 годах в военной части 11659, 22-й бригады спецназа ГРУ России, место дислокации н.п. Степной, Ростовская область.

null

Дальнейший анализ его социальной страницы и страницы его друзей подтвердил, что Евгений Павлов действительно проходил срочную службу в указанном подразделении ГРУ РФ в указанные годы, а затем продолжил службу по контракту.

Особое внимание волонтеры InformNapalm обратили на размещенное фото, на котором Евгений Павлов стоит рядом с самолетом МиГ-29 с бортовым номером "04" синего цвета. В комментариях под фото, датированные апреля 2014 года он отмечает, что это не в Ростове.

При детальном анализе удалось распознать, что на фото украинский самолет МиГ-29 с аэродрома Бельбек, который находится в Севастополе, в оккупированном Крыму. Фото сделано в марта 2014 во время операции захвата российскими войсками Крыма.

null

Вот фото для сравнения элементов самолета, которые подтверждают, что это тот самый Миг-29, который был захвачен в Крыму.

null

Отмечается, что 10 апреля 2014 года по согласованию с российской стороной украинские военные приступили к вывозу своей авиационной техники и имущества из Крыма. Кроме Бельбек, вывозили технику из бывшего Государственного авиационного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины, что в Кировском, а также других захваченных врагом украинских воинских частей.

До июня 2014 года Украина вывела из оккупированной территории 63 самолета и 29 вертолетов, среди которых был и этот Миг-29 с синим бортовым номером "04". Каждый самолет для перевозки розстиковувалы и загружали кранами на автомобиле КрАЗ.

null

Также подтверждает, что Евгений Павлов участвовал в операции захвата Крыма и фото, сделанное на набережной Севастополя.

null

Еще одним доказательством участия в операции захвата Крыма есть фото с наградами, среди которых есть и медаль за Крым. На этих фото Евгений Павлов уже позирует в форме МЧС России.

null

null

Среди медалей - «За ратную доблесть"; "За воинскую доблесть" 2 степени; "За возвращение Крыма".

null

Медаль "За ратную доблесть" - награда, основанная Всероссийской общественной организацией (движением) ветеранов "Боевое братство" в 2000 году. Этой медалью награждаются ветераны войны в Афганистане и других локальных конфликтов.

Медаль «За воинскую доблесть» - ведомственная медаль Министерства обороны Российской Федерации, основана приказом Министра обороны Российской Федерации № 608 от 22 декабря 1999 года. Согласно Положению, медалью награждаются военнослужащие ВС РФ:

за отличные показатели в боевой подготовке, полевой (воздушном, морском) выучке;
за особые отличия при несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и маневрах;
за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при исполнении воинского долга.

"Прямых доказательств его участия в боях на Донбассе нет, но есть фото у машин, похожих на те, что неоднократно следовали колоннами" гуманитарного конвоя "через неконтролируемые участки границы", - отмечают волонтеры.

null

Такие же машины встречались у фигурантов исследования о военных 108-го десантно-штурмового полка РФ, участвовавших в оккупации Крыма и "гумконвоях" на Донбасс. Тогда один из российских военных, который также поступил на службу в МЧС, делал селфи на фоне дорожного знака у Луганска.

null

Интересно, что военная прокуратура Украины в перечень подразделений ВС РФ, обеспечивающих оккупацию Крыма, также указывала военную часть 11659, 22-ю бригаду спецназа ГРУ, поэтому это исследование на примере конкретного военнослужащего подтверждает эти данные.

Военнослужащие 22-й бригады спецназа ГРУ неоднократно попадали и в фокус исследований InformNapalm по Донбассу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать