Доказательства военной агрессии РФ против Украины: InformNapalm разоблачил ГРУшника по фотографии из Крыма

16 октября, 2019, 13:33

Участие спецназовца ГРУ России в агрессии против Украины разоблачило фото у истребителя МиГ-29

Об этом говорится в публикации на сайте сообщества.

Волонтеры международной разведывательного сообщества InformNapalm нашли фотодоказательства, доказывающих участие военнослужащего 22-й бригады специального назначения ГРУ России в операции по захвату Крыма и его возможное участие в спецоперациях на оккупированном Донбассе под прикрытием "гуманитарного конвоя".

Во время мониторинга социальных страниц российских военнослужащих волонтеры InformNapalm обратили внимание на профиль Евгения Павлова из Ростова-на-Дону, 1993 года рождения. Этот человек отметил, что проходил срочную службу в 2011-2012 годах в военной части 11659, 22-й бригады спецназа ГРУ России, место дислокации н.п. Степной, Ростовская область.

Дальнейший анализ его социальной страницы и страницы его друзей подтвердил, что Евгений Павлов действительно проходил срочную службу в указанном подразделении ГРУ РФ в указанные годы, а затем продолжил службу по контракту.

Особое внимание волонтеры InformNapalm обратили на размещенное фото, на котором Евгений Павлов стоит рядом с самолетом МиГ-29 с бортовым номером "04" синего цвета. В комментариях под фото, датированные апреля 2014 года он отмечает, что это не в Ростове.

При детальном анализе удалось распознать, что на фото украинский самолет МиГ-29 с аэродрома Бельбек, который находится в Севастополе, в оккупированном Крыму. Фото сделано в марта 2014 во время операции захвата российскими войсками Крыма.

Вот фото для сравнения элементов самолета, которые подтверждают, что это тот самый Миг-29, который был захвачен в Крыму.

Отмечается, что 10 апреля 2014 года по согласованию с российской стороной украинские военные приступили к вывозу своей авиационной техники и имущества из Крыма. Кроме Бельбек, вывозили технику из бывшего Государственного авиационного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины, что в Кировском, а также других захваченных врагом украинских воинских частей.

До июня 2014 года Украина вывела из оккупированной территории 63 самолета и 29 вертолетов, среди которых был и этот Миг-29 с синим бортовым номером "04". Каждый самолет для перевозки розстиковувалы и загружали кранами на автомобиле КрАЗ.

Также подтверждает, что Евгений Павлов участвовал в операции захвата Крыма и фото, сделанное на набережной Севастополя.

Еще одним доказательством участия в операции захвата Крыма есть фото с наградами, среди которых есть и медаль за Крым. На этих фото Евгений Павлов уже позирует в форме МЧС России.

Среди медалей - «За ратную доблесть"; "За воинскую доблесть" 2 степени; "За возвращение Крыма".

Медаль "За ратную доблесть" - награда, основанная Всероссийской общественной организацией (движением) ветеранов "Боевое братство" в 2000 году. Этой медалью награждаются ветераны войны в Афганистане и других локальных конфликтов.

Медаль «За воинскую доблесть» - ведомственная медаль Министерства обороны Российской Федерации, основана приказом Министра обороны Российской Федерации № 608 от 22 декабря 1999 года. Согласно Положению, медалью награждаются военнослужащие ВС РФ:

за отличные показатели в боевой подготовке, полевой (воздушном, морском) выучке;

за особые отличия при несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и маневрах;

за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при исполнении воинского долга.

"Прямых доказательств его участия в боях на Донбассе нет, но есть фото у машин, похожих на те, что неоднократно следовали колоннами" гуманитарного конвоя "через неконтролируемые участки границы", - отмечают волонтеры.

Такие же машины встречались у фигурантов исследования о военных 108-го десантно-штурмового полка РФ, участвовавших в оккупации Крыма и "гумконвоях" на Донбасс. Тогда один из российских военных, который также поступил на службу в МЧС, делал селфи на фоне дорожного знака у Луганска.

Интересно, что военная прокуратура Украины в перечень подразделений ВС РФ, обеспечивающих оккупацию Крыма, также указывала военную часть 11659, 22-ю бригаду спецназа ГРУ, поэтому это исследование на примере конкретного военнослужащего подтверждает эти данные.

Военнослужащие 22-й бригады спецназа ГРУ неоднократно попадали и в фокус исследований InformNapalm по Донбассу.