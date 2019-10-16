Cтали известны подробности гибели военного от пули снайпера
Об этом сообщила страница бригады в Facebook.
"С болью и скорбью должны сообщить, что 15 октября пуля вражеского снайпера оборвала жизнь военнослужащего 92-й ОМБр имени Кошевого атамана Ивана Сирко рядового Юрия Громовича, стрелка-помощника гранатометчика механизированного батальона.
Первый выстрел был в железный щит, второй - в Юрия. Пуля попала в шею и вышла через грудную клетку. Собратья оперативно эвакуировали бойца. Уже через несколько минут он был в санитарной машине, но ранение оказалось тяжелым, несовместимым с жизнью. Юра умер", - говорится в сообщении.
Харьковчанин Юрий Владимирович Громович родился в 1983 году.
Впервые на фронт он попал во время третьей волны мобилизации. Отслужил, и с апреля 2019 года подписал контракт с ВСУ.
"Был очень семейным человеком. Обожал семью. У Юрия остались родители, жена и дети. Ему было 36 лет", - говорится в сообщении 92-й механизированной бригады.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС погибли 2 воина.
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
-
Читайте также
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин