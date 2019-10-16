Сутки в зоне ООС: погибли 2 бойца, еще 5 - пострадали. Оккупанты бьют с запрещенного оружия

16 октября, 2019, 07:32

Во вторник, 15 октября, российские захватчики 26 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Марьинки из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки - из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов, у Водяного на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Новогнатовки - из вооружения БМП-1 и гранатометов, у Опросного - из миномета калибра 82 мм, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелково й оружия, у Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, около пищевики - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Лебединского - со станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики стреляли по позициям ВСУ вблизи Новолуганского из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Луганского - со станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов, в районе Золотого - с подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Майского - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, четыре - получили ранения, еще один - боевое травмирование.

С начала суток 16 октября террористы обстреляли Объединенные силы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Лебединского из минометов калибра 120 мм и 82 мм и гранатометов различных систем, вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.