Болгарская полиция обнаружила фанов, которых подозревают в расистских оскорблениях английских футболистов

16 октября, 2019, 21:44

Болгарская полиция идентифицировала 15 футбольных фанов, которых подозревают в расистских оскорблениях английских футболистов во время матча Болгария-Англия в Софии 14 октября

Об этом сообщает ВВС.

Шесть из них арестованы, по девяти ведется следствие. Трех фанов разыскивают.

Во время матча, который завершился для Болгарии поражением 0:6, группа болгарских болельщиков поднимала руки в нацистском приветствии, изображала обезьян и выкрикивала оскорбления в адрес темнокожих игроков сборной Англии.

УЕФА подтвердила, что выдвинула четыре обвинения футбольному союзу Болгарии в связи с расистским инцидентом.