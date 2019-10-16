Болгарская полиция обнаружила фанов, которых подозревают в расистских оскорблениях английских футболистов
16 октября, 2019, 21:44
Болгарская полиция идентифицировала 15 футбольных фанов, которых подозревают в расистских оскорблениях английских футболистов во время матча Болгария-Англия в Софии 14 октября
Об этом сообщает ВВС.
Шесть из них арестованы, по девяти ведется следствие. Трех фанов разыскивают.
Во время матча, который завершился для Болгарии поражением 0:6, группа болгарских болельщиков поднимала руки в нацистском приветствии, изображала обезьян и выкрикивала оскорбления в адрес темнокожих игроков сборной Англии.
УЕФА подтвердила, что выдвинула четыре обвинения футбольному союзу Болгарии в связи с расистским инцидентом.
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