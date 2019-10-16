Абромавичюс назначил еще трех заместителей гендиректора "Укроборонпрома"
16 октября, 2019, 18:54
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварус Абромавичюс назначил еще трех заместителей
Об этом сообщает пресс служба концерна.
Даниил Федорчук стал заместителем по правовым вопросам, Михаил Морозов заместителем по маркетингу и сбыту, Анатолий Незгодюк стал директором финансово-экономического департамента.
- Напомним, Юрия Витренко назначили членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром"
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