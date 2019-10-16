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Espreso.tvОбществоАбромавичюс назначил еще трех заместителей гендиректора "Укроборонпрома"

Абромавичюс назначил еще трех заместителей гендиректора "Укроборонпрома"

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварус Абромавичюс назначил еще трех заместителей

Об этом сообщает пресс служба концерна.

Даниил Федорчук стал заместителем по правовым вопросам, Михаил Морозов заместителем по маркетингу и сбыту, Анатолий Незгодюк стал директором финансово-экономического департамента.

  • Напомним, Юрия Витренко назначили членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром"

 

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