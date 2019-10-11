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Espreso.tvОбществоЗеленский включил исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко в наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Зеленский включил исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко в наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Юрия Витренко назначили членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром"

Об этом сообщает сайт президента.

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 7 октября 2019 № 734" О членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" назначить членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Витренко Юрия Юрьевича - директора исполнительного "Группы Нафтогаз" акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (по согласию) ", - говорится в тексте указа.

Юрий Юрьевич Витренко - украинский экономист и финансист. Гендиректор инвестиционной компании "ЭйВайЭй кэпитал" (AYA Capital). Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины".

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