Зеленский включил исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко в наблюдательный совет "Укроборонпрома"
11 октября, 2019, 13:28
Юрия Витренко назначили членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром"
Об этом сообщает сайт президента.
"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 7 октября 2019 № 734" О членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" назначить членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Витренко Юрия Юрьевича - директора исполнительного "Группы Нафтогаз" акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (по согласию) ", - говорится в тексте указа.
Юрий Юрьевич Витренко - украинский экономист и финансист. Гендиректор инвестиционной компании "ЭйВайЭй кэпитал" (AYA Capital). Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины".
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