 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзбиение бойца ВСУ: впервые применена статья УК о нарушении равноправия

Избиение бойца ВСУ: впервые применена статья УК о нарушении равноправия

В Украине впервые открыли уголовное производство по статье "Нарушение равноправия граждан" (161 ст. Уголовного Кодекса) за нападения на ветерана войны, который признался, что он - гей
Об этом передает tsn.ua.
 
"После нападения на Василия Давыденко впервые в истории Украины было открыто уголовное производство по статье 161 -" Нарушение равноправия граждан ", уголовная ответственность - лишение свободы до 5 лет", - говорится на странице "Военные ЛГБТ и наши союзники" в Facebook.
 
Напомним, в субботу, 28 сентября, в столице пятеро неизвестных избили военного Василия Давыденко , который накануне признался, что он гей.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать