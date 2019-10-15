Избиение бойца ВСУ: впервые применена статья УК о нарушении равноправия
15 октября, 2019, 19:51
В Украине впервые открыли уголовное производство по статье "Нарушение равноправия граждан" (161 ст. Уголовного Кодекса) за нападения на ветерана войны, который признался, что он - гей
Об этом передает tsn.ua.
"После нападения на Василия Давыденко впервые в истории Украины было открыто уголовное производство по статье 161 -" Нарушение равноправия граждан ", уголовная ответственность - лишение свободы до 5 лет", - говорится на странице "Военные ЛГБТ и наши союзники" в Facebook.
Напомним, в субботу, 28 сентября, в столице пятеро неизвестных избили военного Василия Давыденко , который накануне признался, что он гей.
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