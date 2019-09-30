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Espreso.tvОбществоБили в пах и голову: в Киеве пятеро неизвестных напали на ветерана АТО, который сделал каминг-аут

Били в пах и голову: в Киеве пятеро неизвестных напали на ветерана АТО, который сделал каминг-аут

В субботу, 28 сентября, в столице пятеро неизвестных избили военного Василия Давыденко, который накануне признался, что он гей

Об этом ветеран и ЛГБТ-активист Виктор Пилипенко рассказал в Facebook.

"В эту субботу пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего побратима, ветерана Василия Давыденко под его домом и напали. Напали за его каминг-аут. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п..ар? ". Эти крысы били в пах (такого даже гопота не вытворяет), в голову, потом ногами. Впятером", - написал Пилипенко.

По его словам, Давыденко успел сгруппироваться.

"Когда били в корпус, подонки порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны. Затем они очень быстро сбежали", - добавил активист.

По его словам, вероятно, место жительства ветерана АТО кто дал с места работы, где Василию устроили тихий бойкот после его каминг-аута.

Отмечается, что сейчас пострадавшему помогают найти новое место работы и жительства, Василий имеет юридическое образование, работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером (менеджер по продажам).

 

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