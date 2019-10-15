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Espreso.tvОбществоВыборы в Польше: оппозиция "взяла" верхнюю палату парламента

Выборы в Польше: оппозиция "взяла" верхнюю палату парламента

На парламентских выборах в Польше, состоявшихся 13 жоатня, национально-консервативная партия "Право и справедливость" получила наибольшее количество сенаторов в новом составе верхней палаты парламента, но существенно утратила свои позиции, не получив половины мандатов

Об этом сообщает издание Onet.

Так, у партии власти будет 48 сенаторов, тогда как у главного оппозиционного блока "Гражданская коалиция" - 44, Польская крестьянская партия - 3, Союз демократических левых сил - 2. Еще трое сенаторов являются независимыми кандидатами, приближенными к "Гражданской платформе".

В предыдущем созыве Сената у "Права и справедливости" был 61 мандат.

На выборах в Сенат оппозиция договорилась не выдвигать кандидатов друг против друга, поэтому ей удалось достичь такого хорошего результата.

Победа оппозиции в Сенате размывает монобольшинство "Права и справедливости", которая победила на выборах в Сейм.

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