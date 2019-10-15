Выборы в Польше: оппозиция "взяла" верхнюю палату парламента
15 октября, 2019, 11:52
На парламентских выборах в Польше, состоявшихся 13 жоатня, национально-консервативная партия "Право и справедливость" получила наибольшее количество сенаторов в новом составе верхней палаты парламента, но существенно утратила свои позиции, не получив половины мандатов
Об этом сообщает издание Onet.
Так, у партии власти будет 48 сенаторов, тогда как у главного оппозиционного блока "Гражданская коалиция" - 44, Польская крестьянская партия - 3, Союз демократических левых сил - 2. Еще трое сенаторов являются независимыми кандидатами, приближенными к "Гражданской платформе".
В предыдущем созыве Сената у "Права и справедливости" был 61 мандат.
На выборах в Сенат оппозиция договорилась не выдвигать кандидатов друг против друга, поэтому ей удалось достичь такого хорошего результата.
Победа оппозиции в Сенате размывает монобольшинство "Права и справедливости", которая победила на выборах в Сейм.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-