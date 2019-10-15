Официально: в Польше обнародовали результаты парламентских выборов

15 октября, 2019, 10:48

По результатам парламентских выборов 13 октября, национально-консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского сохранит единоличное большинство в Сейме - нижней палате польского парламента

Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия Польши.

В нижней, 460-местной палате парламента в этой партии будет 235 мандатов (43,59% голосов). Это позволит партии самостоятельно принимать решения без необходимости вступления в коалицию.

Либеральная "Гражданская коалиция" получила 27,40% голосов, что дает ей возможность получить 134 депутатских кресла, Союз демократических левых сил - 12,56% (49 мандатов), Польская крестьянская партия - 8,55% (30 мандатов), правая "конфедерация"- 6,81% (11 мандатов).

Также один мандат получила партия немецкого меньшинства. Посещаемость выборов составила 67,74%.