В Минветеранов создадут Совет семей погибших военных

15 октября, 2019, 17:16

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда провела встречу с семьями погибших воинов и заявила о создании Совета семей погибших

Об этом она написала в своем Facebook.

"Создаем Раду семей погибших при Минветеранов", - написала она по итогам встречи с семьями погибших воинов.

Также она определила еще ряд приоритетов работы в этом направлении: новый закон об обеспечении семей, выплатах, расследовании гибели воинов и информационной политики.