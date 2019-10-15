В Минветеранов создадут Совет семей погибших военных
15 октября, 2019, 17:16
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда провела встречу с семьями погибших воинов и заявила о создании Совета семей погибших
Об этом она написала в своем Facebook.
"Создаем Раду семей погибших при Минветеранов", - написала она по итогам встречи с семьями погибших воинов.
Также она определила еще ряд приоритетов работы в этом направлении: новый закон об обеспечении семей, выплатах, расследовании гибели воинов и информационной политики.
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