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Espreso.tvОбществоВ Минветеранов создадут Совет семей погибших военных

В Минветеранов создадут Совет семей погибших военных

Оксана Коляда
Оксана Коляда
фото: ukrinform
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда провела встречу с семьями погибших воинов и заявила о создании Совета семей погибших
Об этом она написала в своем Facebook.
 
"Создаем Раду семей погибших при Минветеранов", - написала она по итогам встречи с семьями погибших воинов.
 
Также она определила еще ряд приоритетов работы в этом направлении: новый закон об обеспечении семей, выплатах, расследовании гибели воинов и информационной политики.
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