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Espreso.tvОперація об'єднаних силВ следующем году в Украине появится центр реабилитации для ветеранов - Коляда

В следующем году в Украине появится центр реабилитации для ветеранов - Коляда


фото: mil.gov.ua
В 2020 году под Киевом откроют национальный центр лечения ПТСР (посттравматического стрессового расстройства)

Об этом рассказала на брифинге министр по делам ветеранов Оксана Коляда, сообщает tsn.ua.

Центр будет расположен под Киевом, в Пуще-Водице, на базе ветеранского госпиталя "Лесная поляна".

"В течение 2019-2020 годов Министерству по делам ветеранов совместно с Министерством здравоохранения поставлена четкая задача. И мы его реализуем. Мы открываем национальный центр лечения ПТСР в Пуще-Водице на базе ветеранского госпиталя "Лесная поляна", - сказала она.

Она добавляет, что это будет заведение национального масштаба. В нем предусмотрен отдел по лечению зависимости ветеранов, посттравматического стрессового расстройства, а также лечения последствий контузии.

Коляда добавила, что именно такие расстройства чаще всего бывают вызваны контузиями.

Также на базе этого центра откроют тренинговую базу для врачей такого профиля по всей Украине.

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