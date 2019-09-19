В следующем году в Украине появится центр реабилитации для ветеранов - Коляда
Об этом рассказала на брифинге министр по делам ветеранов Оксана Коляда, сообщает tsn.ua.
Центр будет расположен под Киевом, в Пуще-Водице, на базе ветеранского госпиталя "Лесная поляна".
"В течение 2019-2020 годов Министерству по делам ветеранов совместно с Министерством здравоохранения поставлена четкая задача. И мы его реализуем. Мы открываем национальный центр лечения ПТСР в Пуще-Водице на базе ветеранского госпиталя "Лесная поляна", - сказала она.
Она добавляет, что это будет заведение национального масштаба. В нем предусмотрен отдел по лечению зависимости ветеранов, посттравматического стрессового расстройства, а также лечения последствий контузии.
Коляда добавила, что именно такие расстройства чаще всего бывают вызваны контузиями.
Также на базе этого центра откроют тренинговую базу для врачей такого профиля по всей Украине.
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