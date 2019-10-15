В Киеве пикетировали посольство Турции из-за агрессии в Сирии
15 октября, 2019, 21:21
У посольства Турции в Киеве состоялась акция протеста против военного вторжения в сирийский Курдистан
Об этом сообщает Радио Свобода.
Несколько граждан пришли под посольство, в том числе и люди из диаспоры курдов, чтобы выразить свой протест против военных действий со стороны Турции.
Митингующие держали плакаты, на которых указали на "молчаливое согласие мира" действий турецкой армии и развернули большой баннер с надписью: "Ваши преступления не будут забыты".
Также протестующие покинули два картонных макета танка, символизирующие военную операцию в Сирии.
Из посольства к акции никто не вышел. Под зданием было около 20 правоохранителей, в частности, представители Нацгвардии и полиция диалога.
Протест прошел мирно, сообщений о правонарушениях нет.
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