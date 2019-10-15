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Espreso.tvОбществоВ Конгрессе США раскритиковали Трампа за недостаточные усилия для разрешения конфликта в Сирии

В Конгрессе США раскритиковали Трампа за недостаточные усилия для разрешения конфликта в Сирии


фото: REUTERS
Введенные президентом США Дональдом Трампом санкции в отношении Турции недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии

Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Президент Трамп решил эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии. Его заявления о введении пакета санкций в отношении Турции недостаточно для того, чтобы вернуть назад эту гуманитарную катастрофу", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее официальном сайте.

По ее мнению, президент США дал Турции "зеленый свет" на проведение операции против курдов, тем самым, "предав тысячи бойцов, отдавших свои жизни, чтобы защитить мир от варварства ИГИЛ".

"Его беспорядочное принятие решений угрожает жизни людей, ставит под угрозу региональную безопасность и подрывает авторитет Америки в мире", - заявила спикер.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против министерства энергетики и министерства обороны Турции, а также в отношении трех высокопоставленных чиновников правительства Анкары.

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