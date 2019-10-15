 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоШевчук пришел в Конституционный суд с заявлением о восстановлении в должности, - СМИ

Шевчук пришел в Конституционный суд с заявлением о восстановлении в должности, - СМИ


фото: ccu.gov.ua
Станислав Шевчук пришел в Конституционный суд с заявлением о восстановлении в должности судьи и главы суда

Об этом сообщил Укринформe источник в суде.

"Станислав Шевчук принес заявление о восстановлении его в должности судьи и главы суда на основании решения Окружного админсуда Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время заявление передали в канцелярию Конституционного суда.

В дальнейшем председатель суда Александр Тупицкий должен созвать специальное пленарное заседание КС, на котором судьи рассмотрят заявление и примут решение, удовлетворить его или нет.

"Окружной административный суд обязал Конституционный суд восстановить Шевчука. Поскольку решение о его увольнении принималось коллегиально, то и решение о его восстановлении тоже будет приниматься коллегиально ", - добавил собеседник.

Напомним, 11 октября окружной административный суд Киева возобновил Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного Суда.

  • 27 февраля 2019 КС опубликовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении.
  • 14 мая Шевчук отправили в отставку по результатам голосования судей.
  • В мае ему не открыли американскую визу. По источникам ГПК, в визе отказали именно из-за отмены статьи о незаконном обогащении.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

14 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать