Шевчук пришел в Конституционный суд с заявлением о восстановлении в должности, - СМИ

15 октября, 2019, 10:49

Станислав Шевчук пришел в Конституционный суд с заявлением о восстановлении в должности судьи и главы суда

Об этом сообщил Укринформe источник в суде.

"Станислав Шевчук принес заявление о восстановлении его в должности судьи и главы суда на основании решения Окружного админсуда Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время заявление передали в канцелярию Конституционного суда.

В дальнейшем председатель суда Александр Тупицкий должен созвать специальное пленарное заседание КС, на котором судьи рассмотрят заявление и примут решение, удовлетворить его или нет.

"Окружной административный суд обязал Конституционный суд восстановить Шевчука. Поскольку решение о его увольнении принималось коллегиально, то и решение о его восстановлении тоже будет приниматься коллегиально ", - добавил собеседник.

Напомним, 11 октября окружной административный суд Киева возобновил Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного Суда.