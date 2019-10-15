Шевчук пришел в Конституционный суд с заявлением о восстановлении в должности, - СМИ
Об этом сообщил Укринформe источник в суде.
"Станислав Шевчук принес заявление о восстановлении его в должности судьи и главы суда на основании решения Окружного админсуда Киева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время заявление передали в канцелярию Конституционного суда.
В дальнейшем председатель суда Александр Тупицкий должен созвать специальное пленарное заседание КС, на котором судьи рассмотрят заявление и примут решение, удовлетворить его или нет.
"Окружной административный суд обязал Конституционный суд восстановить Шевчука. Поскольку решение о его увольнении принималось коллегиально, то и решение о его восстановлении тоже будет приниматься коллегиально ", - добавил собеседник.
Напомним, 11 октября окружной административный суд Киева возобновил Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного Суда.
- 27 февраля 2019 КС опубликовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении.
- 14 мая Шевчук отправили в отставку по результатам голосования судей.
- В мае ему не открыли американскую визу. По источникам ГПК, в визе отказали именно из-за отмены статьи о незаконном обогащении.
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